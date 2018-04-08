رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

زار الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، مقر مطرانية الزقازيق، والتقى نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، كذلك الأب سمعان صبحي راعي الطائفة الكاثوليكية، وذلك لتهنئتهم بعيد "القيامة" المجيد.

وأشاد الباري، بدور الكنيسة في احتواء كافة المحاولات التي من شأنها إحداث الوقيعة بين أبناء الشعب المصري، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل في الأزهر والكنيسة ، موضحًا أن مصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل مصر بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والأقباط درعًا لحماية الوطن، وحصنًا يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بعيد "القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحى، بعد أن احتفلوا أمس بما يعرف بـ"سبت النور"، وظهور "النور المقدس" من كنيسة القيامة بالقدس، ومن المقرر، أن تقيم الكنائس قداسات العيد، وقد وجه البابا تواضروس تهنئة للأقباط بخط يده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".