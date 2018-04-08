تسجيل الدخول

الوطن

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ 19 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الأقباط ب " عيد القيامة المجيد "

زار الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، مقر مطرانية الزقازيق، والتقى نيافة الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، كذلك الأب سمعان صبحي راعي الطائفة الكاثوليكية، وذلك لتهنئتهم بعيد "القيامة" المجيد.

وأشاد الباري، بدور الكنيسة في احتواء كافة المحاولات التي من شأنها إحداث الوقيعة بين أبناء الشعب المصري، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل في الأزهر والكنيسة ، موضحًا أن مصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل مصر بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والأقباط درعًا لحماية الوطن، وحصنًا يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق.

ويحتفل الأقباط، اليوم، بعيد "القيامة"، حسب الاعتقاد المسيحى، بعد أن احتفلوا أمس بما يعرف بـ"سبت النور"، وظهور "النور المقدس" من كنيسة القيامة بالقدس، ومن المقرر، أن تقيم الكنائس قداسات العيد، وقد وجه البابا تواضروس تهنئة للأقباط بخط يده عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

أخبار متعلقة

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد العمل بمستشفى الطوارىء

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد العمل بمستشفى الطوارىء
رئيس جامعة الزقازيق يشارك في مؤتمر عام اتحاد الجامعات العربية ببيروت

رئيس جامعة الزقازيق يشارك في مؤتمر عام اتحاد الجامعات العربية ببيروت
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح المؤتمر  العلمي الخامس للجلدية والتناسلية 

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح المؤتمر  العلمي الخامس للجلدية والتناسلية 
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد جامعة بيترموار الرومانية

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد جامعة بيترموار الرومانية
رئيس جامعة الزقازيق يكرم الأمهات المثاليات

رئيس جامعة الزقازيق يكرم الأمهات المثاليات
رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالات تحرير سيناء

رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالات تحرير سيناء

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

وزير التموين يقضي إجازة شم النسيم في شرم الشيخ

وزير التموين يقضي إجازة شم النسيم في شرم الشيخ

"التموين": تحليل عينات من الأسماك المملحة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها

"التموين": تحليل عينات من الأسماك المملحة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها

بالصور| جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالا لـ"يوم اليتيم" بمشاركة 400 طفل

بالصور| جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالا لـ"يوم اليتيم" بمشاركة 400 طفل

مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا

مركز الخارجة يعلن أسماء المرشحين والمستبعدين لعدد 22 محلا تجاريا

بالصور| وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في قداس عيد القيامة 

بالصور| وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان في قداس عيد القيامة 

اختيارات الوطن

آمال فهمي.. وداع على ناصية الإبداع

آمال فهمي.. وداع على ناصية الإبداع

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

أسعار الفسيخ والرنجة والبيض جملة وتجزئة في "شم النسيم"

مخيمات وليالٍ وأطفال يلعبون "الحجلة".. مشاهد من غزة بعدسة الشهيد مرتجي

«الوطن» تنفرد بأول فيديو من حفل زفاف شيرين وحسام حبيب

الأكثر قراءة

عاجل