مصرع 2 وإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بقنا

لقى شخصين مصرعهما، اليوم، فيما أصيم 9 آخرون ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة فرعية في نجع حمادي، شمال قنا.

تلقى اللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع محمد حسن إسماعيل، وأمال قناوي سالم، مقيمين نجع عايد بمركز أبوتشت، فيما أصيب 9 آخرين، إثر انقلاب سيارة أجرة في ترعة الكلابية بالقرب من قرية الشعانية في نجع حمادي، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت، والمصابين إلى مستشفى نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.