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الوطن

"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة

منذ 44 دقيقة
كتب: خالد الغويط
"أمن سوهاج" يشن حملة على المغارات للبحث عن تجار المخدرات بالصوامعة

أمن سوهاج يقتحم المغارات الجبلية

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية على المغارات الجبلية بقرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم، للبحث عن تجار المخدرات، وضبط المشاركين في واقعة إطلاق النار على قوات الشرطة، مما أسفر عن إصابة ضابطين الأسبوع الماضي.

وأصدر اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، تعليماته بتنفيذ حملة مكبرة، شارك فيها ضباط مباحث مركز أخميم، مدعومين بقوات الأمن المركزي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، على المغارات الجبلية بقرية الصولمعة شرق، ومشطت القوات كافة المغارات والتي يستخدمها تجار المخدرات في عملية الاختباء، وعثر بداخلها على بعض أدوات المعيشة.

ولم تسفر عملية التمشيط عن ضبط أي عناصر أو مطلوبين.

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