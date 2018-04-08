"الوزراء": خطة لطرح أسهم من شركات البترول بالبورصة

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك خطة لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات البترول بالبورصة، وذلك ضمن مجموعة من الاجتماعات لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الحكومة.

وأضاف سلطان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مع عمرو عبدالحميد، أن برنامج الطروحات يهدف لتنشيط البورصة التي تمثل تقييمًا حقيقيًا لأداء الشركات، كما تعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافى للشركات يُمكنها من التوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارتها.

وذكر سلطان، أن البرنامج لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة بها، بل يقوم على الطرح في البورصة، لتوجه حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات على النمو وتحسين أوضاعها.