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الوطن

بكري: بريطانيا أنفقت 500 جنيه لتأسيس جماعة "الإخوان" عام 1928

منذ 47 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بكري: بريطانيا أنفقت 500 جنيه لتأسيس جماعة "الإخوان" عام 1928

مصطفى بكري

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن بريطانيا وراء تأسيس جماعة "الإخوان" الإرهابية، منذ عام 1928، عند احتلالها لمصر، حيث دفع الاحتلال البريطاني مبلغ 500 جنيه، لتأسيس تلك الجماعة، لذا هناك علاقات وثيقة بين "الإخوان" وبريطانيا حتى الآن.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن بريطانيا ترفض حتى الآن حظر جماعة "الإخوان" الإرهابية بل تأوي عناصرهم الإرهابية في لندن.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية متورطة مع جماعة "الإخوان" في دعم الارهاب.

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