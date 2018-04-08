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الوطن

أبو شقة: غياب الديمقراطية والتعددية الحزبية سبب قيام ثورة يناير

منذ 13 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أبو شقة: غياب الديمقراطية والتعددية الحزبية سبب قيام ثورة يناير

بهاء أبو شقة

قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس النواب، إن حزبًا واحدًا كان يحكم البلد في الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير، موضحًا أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان يحارب جميع الأحزاب بما فيها حزب "الوفد".

وأضاف أبوشقة، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "الثورة قامت بسبب غياب الديموقراطية وغياب التعددية الحزبية، وعندما سقط الحزب الوطني لم تكن هناك أي أحزاب تملأ الفراغ السياسي الذي سببه". 

وتابع: "حزب الوفد يجب أن يكون قويًا خلال الفترة المقبلة، ونصمم على بناء دولة عصرية ديموقراطية حديثة، ورغم كل المؤامرات التي كانت كفيلة بإسقاط الدولة، إلا إن الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة أسقطوها، ولهذا فأنا أعتقد أن الفترة السابقة كانت فترة التصدي للمؤامرات، أما الفترة المقبلة فسيتأسس استقرارا سياسيا واقتصاديا وديموقراطيا". 

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