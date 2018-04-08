رئيس جامعة المنوفية يهنئ الطلاب الأوائل الفائزين بمعرض "زويل"

صرح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، أنه في إطار ما يقوم به قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية من رعاية وتشجيع للطلبة المتميزين بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فقد فاز المشروع البحثي للطالبة أريج رضوان عبد الرافع، بالصف الثاني الإعدادي بالمركز الثاني على مستوى ثلاثة محافظات وهي المنوفية، والدقهلية، والقليوبية، كأفضل مشروع بحثى علمي للمرحلة الإعدادية.

وأكد الخولي أن ذلك يأتي ضمن فعاليات معرض زويل الدلتا للعلوم والهندسة، حيث يتناول البحث استخدام بعض الأنشطة القائمة على الرسم لعلاج صعوبات الكتابة "الديسجرافيا" في اللغة الإنجليزية لدى تلاميذ الصف الثاني الابتدائي.

وتابع قائلا، كما فاز البحث العلمي المقدم من الطالبة هاجر سعد ماضي بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية على مستوى محافظة المنوفية، وتناول البحث أثر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على توجهات طلاب المرحلة الإعدادية واغترابهم الثقافي.

وقام رئيس الجامعة بتهنئة الطالبتان ووجه الشكر للدكتور عبد الرحمن قرمان، نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولمديرية التربية والتعليم، ووكيل الوزارة، للتعاون المثمر مع الجامعة، ومجهوداتهم في رعاية الطلاب.

كما وجه الشكر لكلية التربية وعميدها، وللدكتور محمود فوزى، أستاذ مساعد أصول التربية بالكلية، وللدكتورة هبة الغتمي، مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بالكلية، للإشراف الأكاديمي على الطلاب.