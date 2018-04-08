برلماني: قانون الجريمة الإلكترونية لا يُكبّل الحريات

قال أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إهانة رئيس الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إهانة لكل المصريين، موضحًا أن قانون الجريمة الإلكترونية لا يكبل الحريات أو انتقاد المسئولين.

وأضاف رفعت، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه مع انتقاد المسؤولين على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن في الوقت ذاته ضد تجريحهم وسبهم بالآباء والأمهات .

وتابع: "علينا ضبط الألفاظ عند الانتقاد وعدم التطرق للسب والقذف، وهناك فرق بين الحرية وتكميم الأفواه، الحريات بلا مسؤوليات فوضى كبيرة".