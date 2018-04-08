أخصائية تغذية عن تناول الفسيخ: اذهبوا لمركز سموم حال ارتخاء العضلات

قالت الدكتورة شيري نبيل، أستاذ بطب القصر العيني وأخصائية التغذية، إنه يجب على المواطنين عدم الشره في تناول مأكولات شم النسيم من فسيخ ورنجة، بسبب خطورة الملح الموجود بها، رغم وجود البروتينات الموجودة فيها.

وأضافت نبيل، خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المعدة تشعر بالشبع بسبب غناء تلك الأطعمة بالألياف، موضحة أن الأسماك المملحة جميعها تقوم بحبس المياه داخل جسم الإنسان.

وأكدت أخصائية التغذية، أن وجود أي تأثر في العضلات تكون نسبته ضئيلة، ولكن يجب التوجه سريعا إلى مركز السموم.