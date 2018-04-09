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الوطن

رئيس مدينة شبرا الخيمة: نتعرض لسرقة 6 أغطية بالوعات يوميا

منذ 45 دقيقة
كتب: شريف سليمان
رئيس مدينة شبرا الخيمة: نتعرض لسرقة 6 أغطية بالوعات يوميا

طفل سقط في بلاعة بمنطقة شبرا الخيمة

قال عبدالحميد أبوالعزم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، إن سرقة أغطية البالوعات وراء مقتل طفل شبرا الخيمة، موضحًا أنه تمت إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها والتوصل إلى الجُناة. 

وأضاف أبو العزم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامح "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على فضائية "دريم"، أنه دائمًا ما تتعرض أغطية البالوعات للسرقة، موضحًا أنه يتم إبلاغ هيئة الصرف الصحي بسرقة 6 أغطية بالوعات يوميًا على الأق.

وأشار أبو العزم إلى أن الحي غيّر أغطية البالوعات المصنوعة من الحديد "الظهر" ذو القيمة الاقتصادية المرتفعة، إلا أن هذا الإجراء لم يمنع اللصوص من سرقتها.

وقال أحمد طه، أحد قاطني المنطقة، وشاهد عيان على الواقعة: "الطفل كان بيلعب بطيارة ورقية ورجع بظهره ومأخدش باله ووقع في البلاعة".

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