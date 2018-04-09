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الوطن

"الصرف الصحي" تناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن سرقة أغطية البالوعات

منذ 39 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الصرف الصحي" تناشد المواطنين بسرعة الإبلاغ عن سرقة أغطية البالوعات

لحظة سقوط الطفل في البالوعة

قدم اللواء حسن عبدالغني، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التعازي لأسرة الطفل الذي قُتل في منطقة شبرا الخيمة، إِثر سقوطه في بالوعة، بسبب سرقة غطائها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "دريم": "نستبدل الأغطية الحديد بأخرى مصنوعة من الخرسان لتقليل إحتمالية سرقتها والحفاظ على روح المواطنين".

وناشد المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الإبلاغ عند حدوث سرقة غطاء أي بالوعة، موضحًا أنه يتم سرقة أكثر من 25 غطاء بالوعة يوميًا.

 

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