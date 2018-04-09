لوبان: الحديث عن كرهي للإسلام "شائعة إخوانية".. وأتمنى إغلاق مساجدهم

قالت مارين لوبان، رئيسة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، المرشحة الرئاسية الخاسرة، إنها لا تُعادي الإسلام، موضحةً أن هذا الادعاء يعتبر جزءًا من الحملة التي تخوضها جماعة الإخوان الإرهابية ضدها، بسبب نبذها للتطرف.

وأضافت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "أنا أؤمن بالعلمانية، والتي تنص على احترام الأديان، وليس هناك ما يدعو المسلمين إلى القلق مننا، لكن الأصوليين يجب أن يخشوا مني لأنني سأحاربهم".

وتابعت: "أنا مع إغلاق مساجد الإخوان والأصوليين وكافة ما يتعلق بهم من أنشطة، لكنني أرحب بوجود مساجد للمسلمين شرط أن يكون تمويلها من المسلمين، دون أن نفتح المجال للأصوليين المتطرفين".