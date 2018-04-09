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الوطن

لوبان: الحديث عن كرهي للإسلام "شائعة إخوانية".. وأتمنى إغلاق مساجدهم

منذ 20 دقيقة
كتب: شريف سليمان
لوبان: الحديث عن كرهي للإسلام "شائعة إخوانية".. وأتمنى إغلاق مساجدهم

مارين لوبان

قالت مارين لوبان، رئيسة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، المرشحة الرئاسية الخاسرة، إنها لا تُعادي الإسلام، موضحةً أن هذا الادعاء يعتبر جزءًا من الحملة التي تخوضها جماعة الإخوان الإرهابية ضدها، بسبب نبذها للتطرف.

وأضافت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "أنا أؤمن بالعلمانية، والتي تنص على احترام الأديان، وليس هناك ما يدعو المسلمين إلى القلق مننا، لكن الأصوليين يجب أن يخشوا مني لأنني سأحاربهم".

وتابعت: "أنا مع إغلاق مساجد الإخوان والأصوليين وكافة ما يتعلق بهم من أنشطة، لكنني أرحب بوجود مساجد للمسلمين شرط أن يكون تمويلها من المسلمين، دون أن نفتح المجال للأصوليين المتطرفين".

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