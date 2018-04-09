تسجيل الدخول

الوطن

أحمد كريمة: عيد شم النسيم مذكور في القرآن

منذ 20 دقيقة
كتب: محمود البدوي
أحمد كريمة: عيد شم النسيم مذكور في القرآن

أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن يوم شم النسيم عيد قديم يحتفل به المصريين منذ 4200 عامًا، وهو عيد اجتماعي وليس له علاقة بأي معتقدات دينية.

وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن الله عز وجل ذكر شم النسيم في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله في سورة طه "مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى".

وتابع: "سيدنا موسى اختار هذا اليوم لاجتماع الناس على الضفاف حيث الحصاد في شهر أبريل، وتفتح الزهور والثوم والبصل والفول وهذه المنتجات من قبل التاريخ، ولا يجب الالتفاف للسفهاء أو الجهلاء الذين يحرمونه".

أخبار متعلقة

أحمد كريمة: تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية "واجبة"

أحمد كريمة: تهنئة الأقباط بأعيادهم الدينية "واجبة"
أحمد كريمة: مقاطعة الانتخابات محظورة شرعا

أحمد كريمة: مقاطعة الانتخابات محظورة شرعا
أحمد كريمة: الرسول تزوج السيدة عائشة وهي في سن الـ18 من عمرها

أحمد كريمة: الرسول تزوج السيدة عائشة وهي في سن الـ18 من عمرها
أحمد كريمة: العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة هي أساس الزواج

أحمد كريمة: العلاقة الجسدية بين الرجل والمرأة هي أساس الزواج

التعليقات

أسبوع الآلام.. ذكرى الفداء والخلاص

أحدث الأخبار

استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا بضربات يرجح أنها أمريكية

استهداف مطار التيفور العسكري في سوريا بضربات يرجح أنها أمريكية

أحمد كريمة: عيد شم النسيم مذكور في القرآن

أحمد كريمة: عيد شم النسيم مذكور في القرآن

لوبان: الحديث عن كرهي للإسلام "شائعة إخوانية".. وأتمنى إغلاق مساجدهم

لوبان: الحديث عن كرهي للإسلام "شائعة إخوانية".. وأتمنى إغلاق مساجدهم

خالد جلال: 10 عروض بمهرجان المسرح الجامعي وسيناء تشارك لأول مرة

خالد جلال: 10 عروض بمهرجان المسرح الجامعي وسيناء تشارك لأول مرة

مارين لوبان: أطالب بمنع الحجاب لأنه يستخدم كسلاح سياسي في يد الأصوليين

مارين لوبان: أطالب بمنع الحجاب لأنه يستخدم كسلاح سياسي في يد الأصوليين

اختيارات الوطن

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

كشف حساب «إيهاب جلال» مع الزمالك.. 4 هزائم وخروج أفريقي مهين

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

بالصور| بخط يدها.. آمال فهمي لصديقتها: "كفاية إنتي عارفة اللي فيها"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

"الأسماك والأزهر والأسرة".. حدائق للتنزه في عيد "شم النسيم"

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

حكايات مسلمين ومسيحيين في المستطيل الأخضر.. "الدين لله والملعب للجميع "

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

تمثيل طالب وسيناريو وحوار معلم.. "مسرحة المناهج" أسلوب شرح لا يُنسى

الأكثر قراءة

عاجل