أحمد كريمة: مقاطعة الانتخابات محظور شرعا

طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الشعب المصري بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجرائها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشاركة في الانتخابات مطلب وواجب وطني يحقق مصلحة البلاد؛ لأن الاستقرار السياسي ينتج عنه الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع: "ومعلوم أن مبنى الشريعة الإسلامية يقوم على مبدأ المصلحة، فأينما تكون المصلحة فثمة شرع الله".

وأردف: "أما الامتناع أو الخنوع أو الخضوع للشائعات المغرضة من خونة وعملاء يريدون للبلد عدم لاستقرار وعدم المشاركة في الانتخابات، فهذا محظور من الناحية الشرعية لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح".

وأوضح: "نهيب بالمواطنين الذين يحبون وطنهم أن تكون النية خالصة لله تعالى، في أننا نريد لبلدنا الاستقرار ولا يلتفتون للدعاوى المغرضة لأنها تعود بالسلب على المجتمع".