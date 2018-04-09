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الوطن

مارين لوبان: لم أهاجم زيدان.. وكريم بنزيما أهان فرنسا

اليوم AM 04:37
كتب: شريف سليمان
مارين لوبان: لم أهاجم زيدان.. وكريم بنزيما أهان فرنسا

مارين لوبان

قالت مارين لوبان، رئيسة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، المرشحة الرئاسية الخاسرة، إنها لم تنتقد زين الدين زيدان، قائد المنتخب الفرنسي الأسبق، بسبب انتمائه لأصول عربية، نافيةً أن تكون قد أخذت موقفًا سلبيًا من أي لاعب بالمنتخب بسبب أصوله العربية أو الإسلامية أو الإفريقية.

وأضافت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، انتقدت لاعبي المنتخب الفرنسي بسبب تصرفهم كأطفال مدللين دون الأخذ في الاعتبار الروح الرياضية. 

وتابعت: "أحدهم بصق على العلم الفرنسي، ورفض آخر ترديد النشيد الوطني الفرنسي، وأنا أتساءل من المجنون الذي منحهم الجنسية، وكريم بنزيما كان أحد اللاعبين الذين أساءوا لفرنسا".

 

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