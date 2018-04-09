آخرها مسلسل محمد رمضان.. 8 أعمال درامية في "اللوكيشن الصعيدي"

لن يكن مسلسل "نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان، المسلسل الأول الذي يتم تصوير بعض مشاهده في الصعيد وتحديدًا بمحافظة قنا، حيث حرص الكثير من نجوم الفن قبل ذلك على تصوير مشاهد المسلسلات في محافظات الصعيد لإظهار جمال الصور والاهتمام بأدق التفاصيل في البيئة الصعيدية سواء الملابس الصعيدية أو ديكورات المنازل والأسلحة، علاوة على أظهار المناظر الخلابة والبارزة.

"الوطن" تستعرض أبرز المسلسلات التي تم تصوير بعض مشاهدها في محافظات الصعيد.

الخواجة عبد القادر

"بدء تصوير دوره فى مسلسل ''الخواجة عبدالقادر''، هكذا صرح الفنان يحيى الفخراني، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في ديسمبر 2011، مؤكدًا وقتها أنه صور بعض المشاهد بالقاهرة واستغرقت 10 أيام، وسافر بعدها إلى محافظة سوهاج لتصوير مشاهد أخرى.

وتدور أحداث المسلسل الذي أنتج في عام 2012، بطولة يحيى الفخراني، عن فترة فترة الحرب العالمية الثانية، والتي تعكس الأوضاع السياسية والاجتماعية المضطربة للشعب المصري، والعالم بأكمله خلال تلك الفترة.

سيدنا السيد

في يناير 2012، انتهى الفنان جمال سليمان، من معاينة أماكن تصوير مسلسل "سيدنا السيد"، وذلك بعد سفره إلى محافظة سوهاج بصحبة الدكتور مدحت العدل والمخرج إسلام خيرى ومدير إنتاج المسلسل، لمعاينة وتحديد بعض المناطق لتصوير المشاهد التي صورت في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج.

أحداث المسلسل تدور حول الحياة بشكل عام فى مصر عام 1945، حيث يجسد خلاله "سليمان" شخصية "الديناري"، الرجل الصعيدي الذي يعيش بمبدأ "العصا لمن عصى" مع جميع من حوله بـ"كفر السيد" الذي يعيش فيه ويحكمه بالقوة والسلطان، وله 4 أبناء، ويرتكب في بلدته مذبحة كبيرة تظل أحداثها وصمة تطارد ابنه الثاني.

الرحايا

قرية العسيرات التابعة لمحافظة سوهاج، شهدت تصوير معظم مشاهد مسلسل "الرحايا"، حيث تم تصوير المشاهد في 19 سبتمبر 2009، وذلك لإضفاء المصداقية، والذي دارت أحداثه حول رجل صعيدي بسيط كون ماله بنفسه يدعى "محمد أبو دياب"، وكان محبوبًا من أهل بلدته، وتعرض للغدر من أقرب الناس إليه.

المسلسل من بطولة الفنان نور الشريف وإخراج حسني صالح وتأليف عبد الرحيم كمال.

شيخ العرب همام

"شيخ العرب همام"، مسلسل أخر صوُرت بعض مشاهده في قرية "جزيرة الدوم" بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وتدور أحداثه عن أشهر شخصيات الصعيد الذي ولد في 1709 في فرشوط بقنا وهو الابن البكر للشيخ يوسف زعيم قبائل الهوارة، المستقرة في الصعيد.

يونس ولد فضة

وفي أبريل 2016، شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "يونس ولد فضة"، كما تم تصوير بعض المشاهد على كورنيش قنا، لإبراز جمال نهير النيل بهدوئه وسكونه ولونه المميز.

المسلسل شارك فى بطولته عمرو سعد وسوسن بدر، وريهام حجاج، وهبة مجدى، وسهر الصايغ، وإيهاب فهمى، وتدور أحداثه عن شخص تدعى يونس شهاب، الذي يقوم بتحقيق كل ما يريد بكل الطرق المشروعة والغير مشروعة، حيث يعمل في تجارة السلاح وبيع الآثار، لتحقيق نفوذ وسلطة، في الوقت يحاول فيه أقاربه كشف حقيقته وحقيقة نسبه.

الدولي

في أبريل من العام الماضي، شهد طريق "سفاجا- قنا"، تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل "الدولي"، بطولة باسم سمرة، ورانيا يوسف، وآخرين، وتدور أحداثه عن قصة سائقي الشاحنات المسافرين على الطرق السريعة، مع رصد المواقف التي يتعرضون لها خلال سفرهم."أفراح إبليس"

أفراح إبليس

شهدت محافظة قنا، تصوير بعض مشاهد مسلسل "أفراح إبليس"، والذي تدور أحداثه حول أحد رجال الأعمال بالصعيد تربطه علاقة مع أحد الشخصيات المهمة في القاهرة، وبعد تطور الأحداث بينهما وتعمق العلاقة يحصل رجل الأعمال على دعم قوي لتسهيل عمل مصنح حديد وصلب ثم يصبح هو المسؤل الوحيد عن الحديد.

المسلسل بطولة جمال سليمان، وعبلة كامل، وريهام عبد الغفور، وتأليف محمد صفاء عامر، وإخراج سامي محمد علي.