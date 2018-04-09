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الوطن

بالفيديو| مارين لوبان تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب مصر

اليوم AM 05:53
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| مارين لوبان تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب مصر

مارين لوبان

سخرت مارين لوبان، رئيسة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، المرشحة الرئاسية الخاسرة، من الاتحاد الأوروبي بسبب طريقة تعاملها مع ملف حقوق الإنسان، قائلةً إنها لا تعترف به لأنه كيان شمولي مبني على حساب الشعوب والقوميات.

وأضافت لوبان، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "الاتحاد الأوروبي يعشق إعطاء دروس في الأخلاق، لكنها تكيل بمكيالين في ملف حقوق الإنسان، حيث تدين دولتي مصر وروسيا في هذا الملف، لكنها تتغاضى عن التجاوزات التي تحدث في دول أخرى".

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