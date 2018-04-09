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الوطن

دبلوماسي: أمريكا تتعسف في استخدام "الفيتو" بالمخالفة للقانون الدولي

اليوم AM 05:53
كتب: خالد الأسمر
دبلوماسي: أمريكا تتعسف في استخدام "الفيتو" بالمخالفة للقانون الدولي

حازم أبو شنب

قال السفير الدكتور حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن هناك سوء استخدام من أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين وهي الولايات المتحدة الأمريكية للسلطات المنوطة للدول الخمس دائمة العضوية بما يخالف القانون الدولي.

 وأضاف أبو شنب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "نقطة تماس" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن سوء الاستخدام يصبح في القانون الدولي اسمه تعسف، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق الفيتو بالمخالفة للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي هو تحدٍ سافر لكل القوانين والأعراف الدولية على مرأى ومسمع من كل دول العالم.

وتابع أبو شنب أن الشعب الفلسطيني يقوم بمظاهرات سلمية للمطالبة بحقه للأرض ويقابل ذلك العنف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكل ذلك يحدث أمام العالم.

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