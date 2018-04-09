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الوطن

بالصور| مي عز الدين في "فوتوسيشن" مع طفلة: أتمنى تكون ذكرى حلوة عندك

منذ 34 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
بالصور| مي عز الدين في "فوتوسيشن" مع طفلة: أتمنى تكون ذكرى حلوة عندك

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين مجموعة من الصور لها من فوتوسيشن كامل، أجرته مع طفلة صغيرة من جمهورها.

وارتدت مي عز الدين والطفة الصغيرة فستانين من نفس التصميم، وارتدوا نفس الاكسسوار، وقاموا بنفس تسريحة الشعر.

وعلقت مي عز الدين على الصور عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "زي ما وعدتكم طفلة من جمهوري قابلتها فعلاً واتصورت معاها سيشن مخصوص كامل.. انتظروا صور أطفال الشهر الجديد.. متنسوش تنشروا صورة أطفالكم في هاشتاج عالم أطفال مي عز الدين.. اللي بنختار منه.. مبسوطة إني شوفتك يا مرح ربنا يحميكي لأهلك وبشكرهم.. أتمنى تكون ذكرى حلوة عندك لما تكبري".

 

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