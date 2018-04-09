بالصور| بدء إحياء الذكرى الأولى لحادث "أحد الشعانين" في طنطا

بدأت منذ قليل، فعاليات إحياء الذكرى الأولى لحادث أحد الشعانين، والذي تعرضت له كنيسة مارجرجس في طنطا العام الماضي، وراح ضحيته 30 شهيدًا وإصابة 72 آخرين، داخل كنيسة مارجرجس.

وتشهد الكنيسة إجراءات أمنية مشددة، من قبل الأجهزة الأمنية، والتي فرضت كردونات أمنية وحرم آمن حول الكنيسة، ويتضمن نقاط لتفتيش المارة والمترددين على الكنيسة، ومن المقرر أن يتخلل حفل الذكرى الأولى، إقامة زفة أيقونات الشهداء، والقداس الألهي، يعقبه حفل تأبين وكورال، ثم تطييب المزار والمتحف وتمجيد الشهداء، وأيضًا أسرهم والمصابين، بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وجميع آباء وكهنة طنطا وشعب الكنيسة.

يذكر أن كاتدرائية مارجرجس، شهدت العام الماضي أثناء الاحتفال بأحد الشعانين، عملًا إرهابيًا من قبل الإرهابي ممدوح البغدادي، والذي فجر نفسه من خلال حزام ناسف، بعد ما تمكن من الدخول إلى الكنيسة والوصول إلى مكان الشمامسة وكرسي البابا، ما أسفر عن استهشاد 30 وإصابة 72 آخرين، إلى جانب تهشم متقنيات الكاتدرايئة، وقررت قيادات الكنيسة وقتها دفن الشهداء في الكاتدرائية تخليدًا لذكراهم.

وعقب الانفجار سعت القوات المسلحة في إعادة ترميم الكنيسة، وافتتاحها في ديسمبر الماضي، إلى جانب إنشاء قيادات الكنيسة متحفًا يضم متعلقات الشهداء وعدد من المقتنيات وآثار الحادث ووضعها داخل فترينات زجاجية، وإعداد مزار للشهداء، وهي المرة الأولى التي يدفن فيها شهداء في مكان الاستشهاد نفسه.