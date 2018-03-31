غدا.. إحياء الذكرى الأولى لتفجيري "أحد السعف" بالإسكندرية وطنطا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد، وسط فرحها بأحد السعف أو أحد الشعانين وهو عيد دخول المسيح إلى القدس حسب الاعتقاد المسيحي، الذكرى السنوية الأولى لتفجيري كنيستي "المرقسية" بالإسكندرية، و"مارجرجس" بطنطا، اللذان وقع العام الماضي بالتزامن مع احتفالات الأقباط بتلك المناسبة وأسفرا عن سقوط 29 شهيدا وإصابة 76 في "مارجرجس" كلهم من الأقباط، وسقوط 17 شهيدا وإصابة 48 آخرين، نصفهم من المسلمين والنصف الأخر من الأقباط.

وتقام قداسات العيد هذا العام في نفس الكنيستين بحضور أسر الشهداء والمصابين.