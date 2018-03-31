تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. إحياء الذكرى الأولى لتفجيري "أحد السعف" بالإسكندرية وطنطا

منذ 28 دقيقة
كتب: مصطفى رحومة:
غدا.. إحياء الذكرى الأولى لتفجيري "أحد السعف" بالإسكندرية وطنطا

كنيسة مار جرجس بطنطا أثناء التفجير "أرشيفية"

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد، وسط فرحها بأحد السعف أو أحد الشعانين وهو عيد دخول المسيح إلى القدس حسب الاعتقاد المسيحي، الذكرى السنوية الأولى لتفجيري كنيستي "المرقسية" بالإسكندرية، و"مارجرجس" بطنطا، اللذان وقع العام الماضي بالتزامن مع احتفالات الأقباط بتلك المناسبة وأسفرا عن سقوط 29 شهيدا وإصابة 76 في "مارجرجس" كلهم من الأقباط، وسقوط 17 شهيدا وإصابة 48 آخرين، نصفهم من المسلمين والنصف الأخر من الأقباط.

وتقام قداسات العيد هذا العام في نفس الكنيستين بحضور أسر الشهداء والمصابين.

أخبار متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن

الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن
الكنيسة ردا على تصريحات محافظ القليوبية: لن نقبل مكافآت عن وطنيتنا

الكنيسة ردا على تصريحات محافظ القليوبية: لن نقبل مكافآت عن وطنيتنا
الكنيسة تعلن إصدار عدد جديد من مجلة الكرازة بمناسبة عيد القيامة

الكنيسة تعلن إصدار عدد جديد من مجلة الكرازة بمناسبة عيد القيامة
الكنيسة تعلن عن فرص تدريبية للأقباط في مجال المهن البترولية

الكنيسة تعلن عن فرص تدريبية للأقباط في مجال المهن البترولية
الكنيسة تحتفل بمرور 25 عاما على انطلاق "الكأس لمين"

الكنيسة تحتفل بمرور 25 عاما على انطلاق "الكأس لمين"

التعليقات

أحدث الأخبار

عبير صبري تواصل تصوير "بيت السلايف" مع لوسي

عبير صبري تواصل تصوير "بيت السلايف" مع لوسي

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة" لـ3 أبريل

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "فض رابعة" لـ3 أبريل

سيناريوهات تنتظر "تريكة" حال عودته إلى مصر

سيناريوهات تنتظر "تريكة" حال عودته إلى مصر

البابا تواضروس يحتفل بأحد السعف في الإسكندرية

البابا تواضروس يحتفل بأحد السعف في الإسكندرية

اختيارات الوطن

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

شالوا القديمة وحطوا الجديدة.. والنتيجة ماكينات المترو «تحت الصيانة»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

صناعة الفوانيس على كرسى متحرك: رمضان «كريم»

«ماريا».. أول محجبة تقترب من لقب ملكة جمال إنجلترا

«ماريا».. أول محجبة تقترب من لقب ملكة جمال إنجلترا

مسنة تفكر فى الزواج للخلاص من الوحدة: نفسى حد يحتوينى

مسنة تفكر فى الزواج للخلاص من الوحدة: نفسى حد يحتوينى

الأكثر قراءة

عاجل