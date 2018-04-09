"صحة أسيوط" تنشر 85 سيارة إسعاف بمحيط الحدائق والمتنزهات

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، اليوم، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، وتشكيل غرفة عمليات تعمل منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة وتلقي الشكاوى.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الصحة بأسيوط، أنه تم تخصيص 85 سيارة إسعاف لخدمة احتفالات شم النسيم بجميع أنحاء المحافظة بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات، ولاسيما الأماكن التي تشهد تواجد المواطنين بكثافة وبجانب المراسي النيلية خشية حدوث حالات غرق، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف الطائر لخدمة المواطنين في الطرق، تحسبًا لأي بلاغ طارئ بالطرق العامة والسريعة والفرعية في جميع المدن والمراكز بالمحافظة.

وأضاف المصدر أنه جاري تكثيف حملات المرور المستمر على المستشفيات، لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة، للتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بوحدات الخدمة الصحية وأقسام الطوارئ، لافتا إلى أن وكيل الوزارة الدكتور محمد زين أصدر قرارًا بوقف الإجازات والراحات أثناء فترة الاحتفال بأعياد شم النسيم بالأقسام الوقائية على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة.