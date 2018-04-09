أسقف طنطا يترأس قداس حفل الذكرى الأولى لحادث "أحد الشعانين"

ترأس الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها القداس المقام بكنيسة مارجرجس في طنطا، لإحياء الذكرى الأولى على شهداء "أحد الشعانين".

كان الأنبا بولا، شارك في زفة ايقونات الشهداء، والتي بدأت من الباب الداخلي للكنيسة، حتى الهيكل، وحمل شمامسة الكنيسة، صور الشهداء، ووضعهم داخل أيقونات، محاطة بالورد والشمع.

يذكر أن كاتدرائية مارجرجس، شهدت العام الماضي أثناء الاحتفال بأحد الشعانين، عملًا إرهابيًا من قبل الإرهابي ممدوح البغدادي، والذي فجر نفسه من خلال حزام ناسف، بعد ما تمكن من الدخول إلى الكنيسة والوصول إلى مكان الشمامسة وكرسي البابا، ما أسفر عن استهشاد 30 وإصابة 72 آخرين، إلى جانب تهشم متقنيات الكاتدرايئة، وقررت قيادات الكنيسة وقتها دفن الشهداء في الكاتدرائية تخليدًا لذكراهم.

وعقب الانفجار سعت القوات المسلحة في إعادة ترميم الكنيسة، وافتتاحها في ديسمبر الماضي، إلى جانب إنشاء قيادات الكنيسة متحفًا يضم متعلقات الشهداء وعدد من المقتنيات وآثار الحادث ووضعها داخل فترينات زجاجية، وإعداد مزار للشهداء، وهي المرة الأولى التي يدفن فيها شهداء في مكان الاستشهاد نفسه.