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الوطن

فريق نمساوي يشارك في حفل "فؤاد" و"منيب" بأوبرا دمنهور الخميس

منذ 48 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
فريق نمساوي يشارك في حفل "فؤاد" و"منيب" بأوبرا دمنهور الخميس

أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفل فني للثنائي محمد فؤاد وأحمد منيب على مسرح أوبرا دمنهور في الثامنة مساء الخميس المقبل، بمشاركة الفريق النمساوي Alpine dweller، بعد نجاح حفلاتهم المشتركة بعاصمة الموسيقى فيينا.

ويقدم الثنائي في الحفل مجموعة من أعمالهما الموسيقية الممتزجة بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية وموسيقى الجاز منها: الروح، العاصفة، موعد مع الغروب، غربه، أنا أقوى، الأفضل قادم، ضحكة.

ويذكر أن الفنان محمد فؤاد، طبيب بشري وعازف بيانو ومؤلف موسيقى، وتعرّف على أحمد منيب عازف الكمان خريج الكونسرفتوار الذي حصل على ماجستير في الموسيقى الكلاسيكية في ألمانيا، وأعجب كل منهما بالأسلوب الموسيقي للآخر، بالرغم أن كل واحد منهم يعيش في قارتين مختلفتين لكنهم قررا العمل سويًا.

وأعاد منيب توزيع مؤلفات فؤاد ليتلاءم البيانو مع الكمنجة، واستطاعت الموسيقى أن تجمعهما ليؤلفا معا مقطوعات موسيقية على أنغام البيانو والكمان.

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