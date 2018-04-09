أبطال العرض المسرحي "سلّم نفسك" يبدأون الدراسة في الأكاديمية الوطنية

زار شباب العرض المسرحي "سلّم نفسك" أمس، بقيادة خالد جلال، الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتقوا بعدد من الدارسين داخل الأكاديمية والعاملين بها، واستمعوا إلى شرح مُفصّل عن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والدورات والبرامج الدراسية بها.

وشاهدوا فيلمًا قصيرًا عن الإنجازات الخاصة بالشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بوجهٍ عام، وعن الأكاديمية بوجهٍ خاص.

وأجروا جولة داخل أروقة الأكاديمية وتعرّفوا على أقسامها المختلفة، وتأتي الزيارة إيذانًا ببدء أعضاء الفرقة المسرحية بالدراسة داخل الأكاديمية، بناءً على توجيهات ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي 5 مارس الماضي، شاهد الرئيس السيسي عرض مسرحية "سلّم نفسك" بدار الأوبرا، بحضور الأمير محمد بن سلمان وليّ عهد السعودية أثناء زيارته الرسمية الأولى لمصر كوليٍ للعهد.

وفي ختام العرض، أشاد السيسي بالعرض المسرحي، وبأبطاله من الشباب المبدعين الدارسين بمركز تنمية الإبداع ومخرج العرض المبدع، خالد جلال.

وقرّر السيسي انضمام الشباب وإلحاقهم بقسم الإبداع والفنون والثقافة داخل الأكاديمية، للحصول على فرصة أكبر في التأهيل وتقدمهم الصفوف لتقديم نموذج مشرف للفن.