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الوطن

خالد جلال يحتفل بعروسين خلال عرض "سلم نفسك"

منذ 14 دقيقة
كتب: الهام زيدان
خالد جلال يحتفل بعروسين خلال عرض "سلم نفسك"

احتفال خالد جلال بعريس "سلم نفسك"

 فوجئ جمهور مسرحية "سلم نفسك"، خلال العرض الذى قدم أمس على خشبة مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا، بوجود عروس ضمن صفوف المتفرجين، بينما كان المقعد الذى بجوارها صديقاتها يشاركنها الفرحة، ليكتشفوا أن العريس هو أحد ممثلي العرض الشهير، الذى سبق وشاهده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته للمصر.

احتفى خالد جلال مخرج العرض، بالعروسين وقرر الاحتفال بهما بعد العرض مباشرة، وذلك بعد أن كان شاهداً على قرانهما، الذى عُقد قبل ساعات قليلة من بدء العرض.

أمجد الحجار الممثل العريس، عبر عن سعادته بهذا الاحتفال، الذى نظمه خالد جلال وشارك فيه زملائه الممثلين والجمهور الذى كان موجوداً فى تلك الليلة: "أنا من 2010 بتعلم فى مركز الإبداع، ومش بحس انه مكان للتعليم ولا الشغل، ده بيتى التانى، وخالد جلال بالنسبة لنا أب روحى"، مشيراً إلى أنه شعر وكأنه وسط أهله: "الاحتفال ده هيفضل ذكرى حلوة طول حياتى".

وبحسب حمدى التايه، أحد الممثلين فى العرض، فإنهم يشعرون أنهم أسرة واحدة، ويقضون سوياً ساعات طويلة يومياً فى البروفات والعروض: "على المستوى الإنسانى استطاع خالد جلال أن يخلق أجواء أسرية بين أبناء مركز الإبداع، احنا بنتشارك فى كل فى كل المناسبات الاجتماعية سواء العامة أو الخاصة".

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