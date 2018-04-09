استقالة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ميشيل أنطون، قدم استقالته من وظيفته.

وقدمت ساندرز في بيان، اليوم، الشكر لأنطون على خدماته طيلة الفترة التي عمل بها كمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، والتي تجاوزت العام.

وتأتي استقالة أنطون من منصبه، قبيل تسلم جون بولتون منصب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، ومن المقرر أن يتولى مهامه رسميًا غدًا الثلاثاء.

واستبدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي، مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، وعين محله بولتون.

وسبق لأنطون أن تولى مهامًا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.