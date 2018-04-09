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الوطن

قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مطار "تيفور" العسكري وسط سوريا

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مطار "تيفور" العسكري وسط سوريا

سوريا

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي، قصف قاعدة "تيفور" العسكرية شرقي محافظة حمص في سوريا، من المجال الجوي اللبناني.

وجاء في بيان نشرته الوزارة أنه "اليوم في تمام الساعة 3:25 فجرًا وحتى 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة "التيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ8 صورايخ جو- أرض، من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".

وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري دمرت 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرًا إلى أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي السورية، سقطت في الجزء الغربي من قاعدة "تيفور" العسكرية.

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