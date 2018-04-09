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الوطن

"التحفجية" تتألق بـ"آخر المطاف" و"الخمارة" في 15 أبريل

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد رمضان
"التحفجية" تتألق بـ"آخر المطاف" و"الخمارة" في 15 أبريل

العرضان المسرحيان

تقدم فرقة "التحفجية" عرضين مسرحيين في 15 أبريل الجاري، بعنوان "آخر المطاف" و"الخمارة"، وذلك على مسرح رومانس بالجلاء.

"آخر المطاف" تأليف مؤمن عبده وإخراج وائل عاطف، وتمثيل وائل عاطف وسيد أحمد وعمرو عادل وفاطمة سعيد ورنا عبدالله وهدى محمد وعبدالله سليم، وتدور أحداثها حول فرقة مسرحية قررت الاعتزال عن العالم الخارجي في غرفة مظلمة بعد أن يئسوا من عدم وجود فن له رسالة.

و"الخمارة" فكرة أحمد الأباصيري وإعداد وإخراج وائل عاطف، وتمثيل عبدالله سليم وسيد أحمد ومحمد مصطفى ورنا عبدالله ومريم حسن وعمرو عادل وعبدالحميد حسين ومحمود مشرف وفاطمة سعيد وكاظم صادق وهشام صلاح وإسلام مغاوري وهدى محمد وإسلام رفعت وأنور عصام ومنة سمير.

وتدور أحداث الخمارة بشكل كوميدي ساخر حول جريمة قتل بخمارة بحري بالإسكندرية، والقاتل مجهول ويحاول ضابط المباحث والشاويش الكشف عن القاتل ولكن دون جدوى.

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