قوات برية سودانية تشارك في تدريب عسكري كبير بالسعودية

يشارك السودان بقوات برية في التمرين العسكري "درع الخليج 1" يوم 16 أبريل الجاري في "ميدان صامت" الواقع بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

واستقبل وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، في مكتبه أمس السفير السعودي لدى الخرطوم، علي حسن جعفر، واستلم منه رسالة خطية من وزير الدفاع السعودي، ولي العهد، محمد بن سلمان، تضمنت دعوة "لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك".

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الجانبين تناولا خلال اللقاء "العلاقات المتطورة بين البلدين، ولا سيما في المجال العسكري"، وامتدح السفير السعودي في هذا السياق "الأدوار الكبيرة والتضحيات العظيمة التي تقدمها القوات المسلحة السودانية ضمن قوات التحالف العربي".

وتجرى فعاليات التمرين المشترك "درع الخليج 1" في السعودية بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في الرياض مطلع الأسبوع المقبل، ويشارك في التدريب 23 دولة، من بينها السودان.