الحوثيون يستهدفون قوات سودانية ويمنية في جازان السعودية

قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية إنها استهدفت قوات سودانية ويمنية في قطاع جازان جنوب غربي السعودية، بصاروخ باليستي، فجر اليوم.

وأطلق الحوثيون صاروخًا على لواء الرادارات جنوبي السعودية، ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر عسكري بصنعاء قوله، إن القوة الصاروخية لأنصار الله استهدفت فجر اليوم، تجمعًا للجيش السوداني وقوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي جنوب الموسم في جازان، بصاروخ باليستي متوسط المدى، نوع قاهر2.

ووفقًا للمصدر "أوقع القصف الصاروخي خسائر في صفوف القوات السودانية واليمنية المستهدفة".

ويستهدف الحوثيون بالصواريخ الباليستية مواقع عسكرية ومدنية على الأراضي السعودية بشكل متكرر.

ويتهم التحالف العربي، بقيادة السعودية، إيران بإمداد الحوثيين، بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية وغيرها، عبر تهريبها بحرا إلى اليمن.