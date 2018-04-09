الإنقاذ البحري تكثف تواجدها بشواطئ الغردقة في شم النسيم 

توافد الآلاف من المواطنين، صباح اليوم الإثنين، من جميع المحافظات المجاورة للبحر الأحمر إلى شواطئ مدينة الغردقة، احتفالا بعيد شم النسيم.

وشهد النادي الاجتماعي ونادي الرياضيات، وشاطئ الفيروز، إقبالا من المواطنين، وسط تكثيف أمني.

فيما كثفت جمعية الإنقاذ البحري، دوريات الإنقاذ على جميع الشواطئ التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور، مع توفير سيارات الإسعاف بالطرق السريعة على مستوى المحافظة.

من جانبه أعلن الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، الدفع بـ100 سيارة إسعاف، وتوزيع السيارات على الطرق السريعة والشواطئ للتدخل الفوري في حالة وقوع حادث، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف.