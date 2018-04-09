موجز 9 صباحا| احتفالات شم النسيم.. و"لوبان" تنتقد الهجرة غير الشرعية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين، مساء الأحد، الاحتفال بليلة شم النسيم بعدد من الحدائق والمتنزهات وأماكن تجمعات المواطنين.

والتقى المحافظ المواطنين، خلال جولته التي شملت مسرح "اللنبي" للفنان التشكيلي محسن خضير، وحديقة المسلة وشارع طرح البحر، والاحتفالية التي أقيمت بقرية جنة النورس.

وأكد أن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة وعلى أعلى مستوى لاستقبال الزائرين، وتم توفير كل الإمكانات ورفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة كافة من أجل توفير الأجواء المناسبة لهم لقضاء أوقاتهم والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم، وملتقطا عدد من الصور التذكارية معهم.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة نظمت 3 احتفالات، الأولى بحديقة سعد زغلول في حي العرب، وأحيتها فرقة صوت البحر للفن التلقائي والسمسمية بقيادة الفنانين جابر وفاطمة المرسي، والثانية بحديقة الأمل أمام مسجد صالح سليم في حي المناخ، وأحيتها فرقة نجوم الأغنية الشبابية بقيادة الفنان محمد الزهار، أما الاحتفالية الثالثة فأقيمت بحديقة بنزرت خلف بنزينة الغاز بالتعاونيات في حي الزهور، وأحيتها فرقة قصر ثقافة بورسعيد للفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشري.

من جهة أخرى طالبت مرشحة الرئاسة الفرنسية الخاسرة مارين لوبان بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه يجب وضع ضوابط جديدة للهجرة الشرعية لفرنسا خاصة أنها لم تعد تتحمل وجود مهاجرين جدد.

واستنكرت لوبان قيام بعض المهاجرين بارتكاب بعض الجرائم، مؤكدة ضرورة ترحيلهم لبلادهم مرة أخرى.

وشبهت لوبان المهاجرين غير الشرعيين بضيوف يأتون للمنزل بدون استئذان ويدخل فيه رغم أنه لا يتحمل كل هذا العدد.

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