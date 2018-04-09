توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات لقضاء شم النسيم بالوادي الجديد

بدأ الآلاف من المواطنين من محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، في الخروج منذ الصباح الباكر، للاحتفال، بعيد شم النسيم، من خلال الخروج إلى المناطق السياحية والحدائق العامة والأماكن المفتوحة والنوادي بمراكز المحافظة الخمسة، إضافة إلى تناول البيض الملون والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، وسط حملات مكثفة للأمن وباقي الأجهزة لضمان سلامة المواطنين ومنع التحرش الجنسي.

ففي آبار ناصر السياحية بالخارجة، توافد الآلاف منذ الصباح الباكر، لقضاء شم النسيم وسط جو من المرح وسط النخيل، حيث استعدت إدارة البئر وتم تنظيف الحدائق المحيطة بالبئر بشكل كامل، وتزويد الإضاءات وصيانة وترميم المقاعد الخشبية، بحيث تكون متاحة للجميع، وتنظيف المسطحات الخضراء، وزيادة أعداد صناديق المهملات، للحفاظ على المظهر العام.

وفي منطقة البجوات السياحية شمال مدينة الخارجة، توافد الآلاف منذ الصباح الباكر للاستمتاع بيوم شم النسيم، حيث تواجد بالمنطقة العديد من العائلات في جو ربيعي مع شعور الجميع بالسعادة لقضاء شم النسيم، وقد وزعت إدارة المنطقة أكياس بلاستيكية على رواد المنطقة لوضع القمامة بها وعدم تلوث المكان، إضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف.