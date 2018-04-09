"الأرصاد": أجواء ربيعية مناسبة للخروج والتنزه في شم النسيم

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء ربيعية جيدة مناسبة للخروج والتنزه في الأماكن العامة خلال يوم شم النسيم، كذلك السفر إلى جميع المدن الساحلية بالجمهورية، إذ يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وأضاف، تظهر الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 22 و24 درجة، والوجه البحري والقاهرة بين 25 و26 درجة، وشمال الصعيد من 27 لـ29، وجنوب الصعيد من 32 إلى 34.