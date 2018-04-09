سكرتير عام المنوفية يتفقد الاستاذ الرياضي خلال احتفالات شم النسيم

سكرتير عام المنوفية يشارك المواطنين إحتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم ويؤكد عدم وجود ما يعكر صفو الإحتفالات

تفقد صباح اليوم، الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، الاستاد الرياضي وحديقة الطفل بشبين الكوم بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس حي غرب شبين الكوم، لمشاركة المواطنيين احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم حيث تفقد مختار حديقة الطفل وكذا الحدائق بالاستاد الرياضي للاطمئنان على مدى جاهزيتهم لاستقبال الزائرين خلال فترة الاحتفالات، مؤكدا على عدم وجود ما يعكر صفو الاحتفالات.

والتقى بعدد من المواطنين واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم موجها رئيس حي غرب بسرعة إزالة مخلفات القمامة في نهاية اليوم والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين العامة ورفع كافة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، بأنه تم التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على المواطنين خاصةً أن أعياد الربيع من أهم ملامحها الخروج إلى الحدائق والمتنزهات.

يذكر أنه قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام المنوفية، عن فتح جميع المتنزهات والحدائق العامة بنطاق المحافظة بالمجان لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع، مؤكدا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال الاحتفالات بشم النسيم وأعياد الربيع وكذا تلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة.