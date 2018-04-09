ناظر محطة "مترو الشهداء": قطارات احتياطية تحسبا للتكدس في شم النسيم

أعلن عوض الله فتحي عوض الله، ناظر محطة مترو أنفاق الشهداء، تجهيز قطارات احتياطية بديلة، نظرا لكثافة الجمهور باحتفالات شم النسيم.

وأضاف عوض الله، خلال حوار له بقناة "إكسترا نيوز"، أن المحطات التي تجاور الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات، يخصص بها موظفين لمساعدة الركاب والإشراف والتنظيم.

وأكد تذليل جميع العقبات الموجودة التي من الممكن أن تحدث للركاب، وهناك التزام تام من العاملين والركاب بالتعليمات.

واستكمل، أن مكتب الناظر في كل محطة بها شاشة لمراقبة الأرصفة والصالات بـ116 كاميرا لمتابعة حركة الركاب، والتعامل مع السائق والتحكم المركزي.

ولفت رئيس محطة مترو أنفاق الشهداء، إلا وضع قطارات في حالة استعداد بالمناسبات، جاهزة للتحرك تلقائيا في حالة الحاجة لها في حالة تكدس الركاب.