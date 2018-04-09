غرق شاب في نهر النيل بقنا أثناء احتفاله بشم النسيم

لقى شاب مصرعه، اليوم الإثنين، غرقًا أثناء نزوله للاستحمام في نهر النيل بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

حيث تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارا بقيام قوات الإنقاذ النهري بانتشال جثة شاب من نهر النيل أمام قرية القرانات بمركز نقادة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى نقادة المركزي.

وبحسب مصدر أمني، أن أهالي قرية القرانات بنقادة قاموا بتبليغ النجدة بغرق شاب في نهر النيل أثناء الاستحمام والاحتفال بشم النسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.