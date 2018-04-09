وزير النقل: حركة سير مترو الأنفاق منتظمة تزامنا مع احتفالات شم النسيم

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على انتظام جداول تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق، خلال احتفالات أعياد شم النسيم.

وشهدت الحركة انتظاما في الخطوط الثلاثة ومتابعة دقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي، ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق على خطوط المترو، وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، وحرصًا على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات، بالإضافة إلى استمرار تلقي شكاوى ومقترحات الركاب على الخط الساخن 16048.

كذلك تابع عرفات، انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، كما شهدت جميع الموانئ البحرية في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر، انتظاما في حركة الملاح.