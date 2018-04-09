موسكو: مقاتلتان إسرائيليتان قصفتا مطار "التيفور" في سوريا بـ8 صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي استهدفت مطار "التيفور" العسكري بسوريا، نفذتها طائراتان إسرائيليتان عبر المجال الجوي اللبناني.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية، عن الوزارة، قولها في بيان "إن طائرتين إسرائيليتين من طراز إف-15، شنتا ضربات بـ8 صواريخ على مطار التيفور"،وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وأشار البيان، إلى أن "الدفاع الجوي السوري اعترض 5 (صواريخ) منها".وأضاف أن 3 صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار.ولفتت وزارة الدفاع، في بيانها، إلى عدم وقوع ضحايا بين المستشارين الروس.

من جهته، طلب النائب الروسي، فلاديمير دزهبروف، من الجانب الإسرائيلي توضيح سبب الهجوم.ووصف دزهبروف، الهجوم بأنه "غير مبرر"، حسب المصدر ذاته. وقال إن "الهجوم غير المبرر من شأنه أن يعقّد الأزمة السورية".