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الوطن

طهران: يمكننا العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في يومين

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
طهران: يمكننا العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في يومين

علي أكبر صالحي

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده يمكنها العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشآة فوردو في غضون 4 أيام، إذا فرضت مجددا واشنطن إجراءات الحظر، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ولفت صالحي إلى أن هذا الإعلان بمثابة رسالة إلى الطرف الآخر، مشيرا إلى أن طهران وضعت سيناريوهات مختلفة لمواجهة جميع الاحتمالات، مضيفا قوله: "سنعمل وفقا لقرارات كبار المسؤولين في البلاد".

وعلق المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي على تصريح صالحي بشأن قدرة إيران إعادة عمليات التخصيب خلال 4 أيام، مشيرا إلى أن هذه المدة يمكن تقليصها إلى النصف لتصبح يومين فقط.

 

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