سفير أوكرانيا: رحلات الطيران بين كييف والقاهرة خدمة جديدة

قال سفير أوكرانيا بالقاهرة هنيادي لاتي، إن رحلات الطيران التي بدأتها الخطوط الدولية الأوكرانية (ماو) من كييف إلى القاهرة اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، هي خدمة جديدة تماما وليست استئنافا لخدمات طيران أوكرانية سابقة.

وأوضح السفير، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عدم صحة ما زعمته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من أن خطوط الطيران الأوكرانية (إير وسفيت) كانت قد أوقفت قبل عامين رحلاتها الجوية إلى القاهرة عقب حادث الطائرة الروسية، حيث أن خطوط (إير وسفيت) كانت متوقفة أصلا بين كييف والقاهرة منذ 13 عاما.وأكد أنه لا علاقة لخطوط (إير وسفيت) بالرحلات الجديدة التي استحدثتها الخطوط الدولية الأوكرانية (ماو) إلى القاهرة اعتبارا من الجمعة الماضية.

وطالب سفير أوكرانيا من وسائل الإعلام تحري الدقة في كتابة الأخبار عن هذا الموضوع وعدم ربط أوكرانيا ببعض الدول الأخرى.

وكان السفير الأوكراني قد أكد، في وقت سابق، أهمية بدء تشغيل خط الطيران المباشر لشركة الخطوط الدولية الأوكرانية (ماو) بين القاهرة وكييف، ما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتسهيل سفر رجال الأعمال والمثقفين المصريين والأوكرانيين والطلاب المصريين الذين يسافرون للدراسة في أوكرانيا، وكذلك يعمل على زيادة أعداد السائحين الأوكرانيين إلى مصر.