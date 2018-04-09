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الوطن

حسن نصر الله: الحرب الإرهابية على سوريا هدفها ضرب محور المقاومة

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
حسن نصر الله: الحرب الإرهابية على سوريا هدفها ضرب محور المقاومة

حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن أحد الأسباب الأساسية للحرب الإرهابية على سوريا هو ضرب محور المقاومة في المنطقة.

وقال نصر الله في كلمة له خلال مهرجان "الوفاء للنصر" في النبطية: "هذا الاستهداف للمقاومة لايزال قائماً وموجوداً"، مشيراً إلى أن حرب تموز عام 2006 كان هدفها سحق المقاومة بعد فشل كل المحاولات والخطط لتدميرها.

ولفت نصر الله إلى عدة محطات تاريخية تخللتها مؤامرات على المقاومة الوطنية اللبنانية، مبيناً أنه "في عام 2001 بعث نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني مندوباً له إلى لبنان وعرض تقديم أي شيء مقابل التخلي عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أما في عام 2005 فقد تم إجراء دراسات أمريكية بشأن دفع الجيش اللبناني إلى الاصطدام مع المقاومة"، معتبراً أن القتال الداخلي هو أخطر ما كان يخطط للمقاومة.

ونقلت "سانا" عن السيد نصر الله تأكيده أن الضمانة الأقوى للبنان هي وحدته وتثبيت المعادلة الذهبية "الجيش والشعب والمقاومة"، حيث إن هناك تهديدات دائمة للبنان من قبل إسرائيل.

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