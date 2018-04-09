بعد استهدافها مطار التيفور.. 9 معلومات عن مقاتلة "إف 15" الإسرائيلية

أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم، إن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري القريب من محافظة حمص في وسط البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا).

وأفاد المصدر العسكري بأن العدوان الإسرائيلى على مطار التيفور تم بطائرات من طراز إف-15 أطلقت عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم مقاتلون إيرانيون.

وتستعرض "الوطن" أبرز 10 معلومات عن مقاتلة إف 15 بعد استهدافها مطار التيفور في سوريا:

- ظهرت الطائرة نهاية القرن العشرين، وتعد من أهم الطائرات المقاتلة.

- عرضت شركة "بوينج" في عام 2009، تطوير نموذج جديد منها يعرف باسم "سايلنت إيجل".

- صممت الطائرة بدقة كمقاتلة تفوق جوي، وهي متعددة المهام للسيطرة الجوية.

- كانت أول تجربة طيران لها في يوليو 1972.

- دخلت الخدمة في يناير 1976.

- لها أكثر من طراز منها "إف 15 س، وإف 15 بي، وطائرة أف 15 إس إية، وأف 15 دي".

- تحتوي الطائرة على قاذفة قنابل، وتحمل أسلحة متنوعة من مدافع وصواريخ وأسلحة إلكترونية دفاعية.

- تبلغ أقصى سرعة لها 2660 كيلو متر في الساعة، ويبلغ ارتفاعها نحو 5.63 متر.

- أقصى ارتفاع للطائرة يبلغ نحو 20 كيلو متر.