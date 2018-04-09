بالصور| إقبال كثيف على الرحلات النيلية بـ3 مدن في كفرالشيخ

شهدت المراكب النيلية، بمراكز دسوق وفوة ومطوبس في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من الأهالي الراغبين في التنزه بنهر النيل، للاحتفال بشم النسيم، حيث استقبلت مدينة دسوق العشرات الذين فضلوا الخروج في مراكب نيلية في فرع النيل بالمدينة، بينما سجلت فوة ومطوبس خروج عشرات الرحلات النيلية بالمراكب الصغيرة والكبيرة أيضًا.

وانتشرت قوات الإنقاذ النهري في المدن الثلاث، لإنقاذ الغرقى، بينما دفعت مديرية أمن كفرالشيخ، بعدد من الضباط والأفراد للحدائق العامة، لتأمين احتفالات الأهالي، ومكافحة التحرش بالفتيات والسيدات.

وأكد اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفرالشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، أن المدن الثلاث، لم تسجل أي حالات غرق حتى الأن، وأن كافة مرافق المدينة في حالة طوارئ لخدمة الزوار.