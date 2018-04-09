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الوطن

رئيس "العدل والمساواة" السودانية يعفي القائد العام للحركة

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
رئيس "العدل والمساواة" السودانية يعفي القائد العام للحركة

صورة أرشيفية

أعفى جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة القائد العام للحركة صديق بنقو على خلفية أزمة الثقة التي ضربت الحركة وتحميل قيادات الصف الأول لرئيسها مسؤولية تدهور أوضاعها السياسية والعسكرية.

وتوقع عبدالله آدم القيادي المنشق عن الحركة في تصريح لـ(المركزالسوداني للخدمات الصحفية) قيام جبريل بسلسلة من الإعفاءات خلال الأيام القادمة والتي ستطال قيادات الصف الأول، وأبرزهم دفع الله ود الملك عضو المكتب التنفيذي للحركة وأحد العناصر المناهضة لجبريل.

وأبان آدم أن الأزمة داخل العدل والمساواة قد وصلت ذروتها بعد المواجهات الساخنة بين جبريل وعدد من قيادات الحركة في مقدمتهم صديق بنقو والذين حملوا جبريل مسؤولية تدهور أوضاع الحركة وخسارتها لمواقعها الميدانية.

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