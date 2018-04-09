محافظ الشرقية يناقش دعم فلاحي ومربي الماشية بالقوافل الإرشادية للمحصول

ناقش اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مع المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، دعم فلاحي ومربي المحافظة بالقوافل الإرشادية للمحاصيل المختلفة، والقوافل البيطرية، لتقديم الدعم الفني للمربيين، وتحصين الماشية.

وشدد المحافظ، على توعيتهم بتطبيق التقنيات الحديثة للفحص التناسلي والتلقيح الإصطناعي والجراحة والتحسين، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات الإرشادية والتدريبية لصغار المربيين لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة، وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.