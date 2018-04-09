بالبيض الملون والرنجا.. المصريون في الخارج يحتفلون بعيد شم النسيم

بين الحدائق والمتنزهات والمنازل، يحرص الملايين من المواطنين اليوم على الاحتفال بشم النسيم، مع المأكولات المعهودة من "الفسيخ، والرنجا، والبيض الملون"، داخل البلاد، كأحد الأعياد الفرعونية الشهيرة الذي يتم الاحتفال به سنويا لاستقبال فصل الربيع، وهي العادات نفسها التي يحافظ عليها المصريين المقيمين خارج البلاد.

"شم النسيم عندنا لازم نحاول نحيي فيه روح مصر".. بهذه الكلمات عبرت منى السيد، المصرية المقيمة في ألمانيا، الاحتفال بشم النسيم، موضحة أنهم يجتمعون في ليلة ذلك اليوم بمقر الجالية أو بمنزلها الذي تتجمع فيه الكثير من عائلات المواطنين ببرلين، ويقيمون أجواء أشبه بما يحدث في مصر، خاصة في حالة تزامن مع فترة عيد الربيع بأوروبا، فيتقاسمون المأكولات المميزة له معا.

العام الماضي الاحتفال بشم النسيم كان أشبه بالمهرجان، بحسب "منى"، مضيفة لـ"الوطن": "في اللي عمل فطير، واللي جاب فسيخ من مصر، واللي عمل الترمس، والبصل الأخضر، والبيض الملون، وطبعا الرنجا أساسي"، موضحة أن "الفسيخ" غير موجود على الإطلاق بأوروبا لذلك يحرص البعض على إحضاره من مصر لهذه المناسبة.

لم يقتصر الاحتفال على ذلك فقط، وإنما يشمل أيضا غناء أغاني شم النسيم، والحديث عن طفولتهم بمصر، وما يتضمنه من مشاعر الحنين للوطن، وألتقاط الصور معا لتوثيق تلك اللحظات المبهجة، بحسب المصرية المقيمة في برلين، لافته إلى أنها تهدف من خلال ذلك تعليم أبنائها العادات المصرية وحب البلاد حتي يظلوا يشعرون بالانتماء إلى الوطن رغم بعدهم عنه.

وفي روسيا، التي تبعد عن مصر آلاف الأميال، يشبه الاحتفال بها نظيره في ألمانيا، وقال سمير سليم إنه لا شئ يضاهي شم النسيم في البلاد، مضيفا: "مفيش حاجة زي مصر"، حيث يجتمع أبناء الجالية المصرية سنويا في منزل أحدهم لإحياء نفس أجواء المواطنين في داخل البلاد، حيث لا يحتفل الروس به.

"مفيش عندنا فسيخ، بس يعني بنجيب رنجا والأسماك المملحة، والأطفال بيعملوا بيض ملون، وفي روسيا بيكون في كيك على شكل كأس طويل لأعياد الربيع بنجيبه بردو".. هكذا شرح سمير المقيم في روسيا، ورئيس الجالية المصرية في سانت بطرسبورج، مؤكدا أنه من خلال ذلك يستعيد المواطنين المقيمين في روسيا، نفس الأجواء المميزة لشم النسيم بمصر، وهو ما يضفي جوا من البهجة.

وهو الأمر نفسه، الذي يحتفل به المصريين المقيمين في الولايات المتحدة، حيث يعتبر البيض الملون السمة المميزة لشم النسيم، ويحاول أبناء الجالية التجمع بليلة يوم الأحد، لكونه إجازة بالبلاد، لإحياء الأجواء المميزة لذلك الاحتفال، بحسب ولاء أيمن، مضيفة أن البعض يحرص على إحضار الأسماك المملحة والسالمون والرنجا، بينما يتم تزيين ساحة المنزل بالبالونات والزينة الملونة.