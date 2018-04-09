المدير الفني لـ"الإسماعيلية السينمائي": مستوى الأفلام المصرية محبط

علق الناقد أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية السينمائي، على قلة الأفلام المصرية المشاركة في الدورة الـ 20 من المهرجان، بان اختيار الأفلام المصرية كان صعبا، وأعداد أفلام التحريك والأفلام التسجيلية القصيرة كانت قليلة جدا، على عكس الأفلام الروائية التي كانت أكثر من حيث العدد ولكنها لم تكن جيدة بالنسبة لمستواها الفني.

وتابع محسن لـ"الوطن": "جزء من الأفلام متواضع والجزء الأخر شارك في مهرجانات سينمائية مصرية من قبل، وكنا نرغب في أن تكون الأفلام المصرية المشاركة بالمهرجان تعرض للمرة الأولى"، مستطردا: "مستوى الأفلام المصرية أقل من المتوقع بشكل محبط، وهو الأمر الذي من المقرر طرحه في حلقة نقاشية على هامش فعاليات المهرجان".

واقتصرت المشاركة المصرية في الدورة الـ 20 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، على 3 أفلام من إجمالى 62 فيلما يشاركون فى المسابقة الرسمية بفروعها الـ 4، حيث يشارك فيلم "آخر من یغادر ریو" إخراج أسامة عیاد في قسم الأفلام التسجيلية القصيرة، أما قسم الأفلام الروائية القصيرة يشارك بها "ماذا تفعل قبل منتصف لیل 1 أغسطس 2016 ؟" إخراج عمر نایف، وتضم مسابقة أفلام التحريك فيلم "أول یوم" إخراج سارة نبیل.