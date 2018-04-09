بيان عاجل لتجاهل الحكومة البرلمان بشأن برنامج الطروحات الحكومية

وجّه النائب طارق متولي، انتقادات لاذعة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب عدم الرجوع إلى مجلس النواب، قبل الإعلان عن قرارها بشأن طرح شركات للبورصة "برنامج الطروحات الحكومية"، مؤكداً أن تجاهل البرلمان الذى يعد شريك أساسي فى العملية السياسية أمر غير مقبول.

وقال "متولى" لـ"الوطن"، إنه سيتقدم ببيان عاجل ضد رئيس الوزراء، بسبب هذا القرار، الذى لم يعلم نواب الشعب أبعاده والهدف من وراءه، مطالباً باستدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية، لطرح رؤيتهم بشأن هذا القرار والوقوف على تداعياته والأثار المترتبة عليه.

وأبدى استغرابه من طرح الحكومة لشركة إنبي للبورصة بالرغم من تحقيقها أرباح تجاوزات المليارات، متسائلاً: لصالح من مثل هذه القرارات التى تُخرب الاقتصاد المصري، فى الوقت الذى يجب فيه الحفاظ على أصول الدولة للأجيال القادمة.

وتابع: الأمر الذى يدعو للتساؤل أيضاً كيف تُقدم الحكومة على هذه الخطوة فى الوقت الذى سيتم تغييرها فيه وتشكيل حكومة جديدة بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسيى لولاية رئاسية ثانية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع وزيرى المالية والبترول، وقيادات شركات البترول، أمس، لمتابعة خطة طرح نسب من حصص رأسمال عدد من شركات البترول فى البورصة.